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Брызгалова рассказала о заставившем её плакать фильме

Анастасия Брызгалова Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Joel Marklund

Анастасия Брызгалова

спорт [ версия для печати ]

Чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова рассказала, на кого из известных актрис хотела быть похожей. По словам спортсменки, это Джулия Робертс, и познакомиться Брызгалова хотела также именно с ней.

Кёрлингистка призналась, что, возможно, согласилась бы сыграть в кино девушку Бонда. Она также поделилась тем, что последний фильм, который заставил её плакать, — «И грянул шторм», сообщает RT.

Ранее News.ru писал, что российский кёрлингист Александр Крушельницкий отправил обращение генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке с просьбой предоставить полные результаты расследования по его делу. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Крушельницкий подчеркнул, что он вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой проходил проверки на полиграфе.


#актриса #фильм #керлинг #АнастасияБрызгалова
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