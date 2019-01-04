Брызгалова рассказала о заставившем её плакать фильме

https://news.ru/storage/news/20591ee7ce45433ce58ec464722bef3a/f7b62f68-da84-437f-a347-db4dce1d7398_850.jpg Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Joel Marklund

Анастасия Брызгалова

Чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова рассказала, на кого из известных актрис хотела быть похожей. По словам спортсменки, это Джулия Робертс, и познакомиться Брызгалова хотела также именно с ней.

Кёрлингистка призналась, что, возможно, согласилась бы сыграть в кино девушку Бонда. Она также поделилась тем, что последний фильм, который заставил её плакать, — «И грянул шторм», сообщает RT.

Ранее News.ru писал, что российский кёрлингист Александр Крушельницкий отправил обращение генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке с просьбой предоставить полные результаты расследования по его делу. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Крушельницкий подчеркнул, что он вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой проходил проверки на полиграфе.