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Братья Бё ополчились на Логинова

Александр Логинов и Йоханнес Бё на награждении после спринта в Нове-Место Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Александр Логинов и Йоханнес Бё на награждении после спринта в Нове-Место

спорт [ версия для печати ]

Норвежские биатлонисты, братья Йоханнес и Тарьей Бё, продолжают атаковать нового лидера мужской сборной России Александра Логинова. После спринта в чешском Нове-Место они заявили, что не рады выступлению россиянина на Кубке мира.

В первой гонке третьего этапа 26-летний россиянин стал вторым, проиграв только Йоханнесу. Такой результат заставил братьев в очередной раз вспомнить уже забытые всеми «грехи» Логинова, сообщает норвежский телеканал NRK.

«Тяжело видеть, что отстранённые за допинг возвращаются. Правила есть правила: два года — и обратно. Хорошо, что Йоханнес обошёл его», — заявил Тарьей.

Его младший брат, которому Логинов теперь наступает на пятки в общем зачёте Кубка мира, посетовал на то, что ему приходится мириться с присутствием на трассе российского конкурента.

«Не можем ничего сделать с тем, что Логинов выходит на старт. С этим нужно жить. Я просто должен делать всё, что в моих силах, чтобы всё время быть впереди него. Тогда проблем не будет», — сказал Йоханнес.

Логинов давно отбыл двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Он вернулся в биатлон ещё в ноябре 2016 года.

Ранее News.ru сообщал, что подиум в чешском Нове-Место стал для Логинова третьим в сезоне. В активе россиянина также есть две бронзы на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).


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