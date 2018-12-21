Братья Бё ополчились на Логинова

Норвежские биатлонисты, братья Йоханнес и Тарьей Бё, продолжают атаковать нового лидера мужской сборной России Александра Логинова. После спринта в чешском Нове-Место они заявили, что не рады выступлению россиянина на Кубке мира.
В первой гонке третьего этапа 26-летний россиянин стал вторым, проиграв только Йоханнесу. Такой результат заставил братьев в очередной раз вспомнить уже забытые всеми «грехи» Логинова, сообщает норвежский телеканал NRK.
«Тяжело видеть, что отстранённые за допинг возвращаются. Правила есть правила: два года — и обратно. Хорошо, что Йоханнес обошёл его», — заявил Тарьей.
Его младший брат, которому Логинов теперь наступает на пятки в общем зачёте Кубка мира, посетовал на то, что ему приходится мириться с присутствием на трассе российского конкурента.
«Не можем ничего сделать с тем, что Логинов выходит на старт. С этим нужно жить. Я просто должен делать всё, что в моих силах, чтобы всё время быть впереди него. Тогда проблем не будет», — сказал Йоханнес.
Логинов давно отбыл двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Он вернулся в биатлон ещё в ноябре 2016 года.
Ранее News.ru сообщал, что подиум в чешском Нове-Место стал для Логинова третьим в сезоне. В активе россиянина также есть две бронзы на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).