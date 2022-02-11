Большунов рассказал о планах по выступлению в оставшихся гонках Олимпиады
Российский лыжник Большунов намерен выступить во всех оставшихся гонках Олимпиады
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
14:01, 11 февраля 2022
Александр БольшуновФото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Российский лыжник Александр Большунов после гонки с раздельного старта, в которой он выиграл серебряную медаль Олимпийских игр, рассказал о дальнейших планах на олимпийский турнир. Спортсмен намерен пробежать все оставшиеся гонки, сообщает «Матч ТВ».
Вариантов больше нет. Нужно забирать своё, — сказал Большунов, отвечая на вопрос журналиста об участие в предстоящих гонках.
Таким образом, Александр примет участие в мужской эстафете (13 февраля), командном спринте (16 февраля) и марафоне (20 февраля).
6 февраля Большунов выиграл скиатлон, пройдя дистанцию (15 + 15 км) за 1 час 16 минут и 9 секунд. Вторым стал россиянин Денис Спицов. Тройку замкнул финн Йиво Нисканен. 11 февраля в гонке с раздельного старта первенствовал уже Нисканен, а Большунов стал вторым. Третьим к финишу прошел Йоханнес Клебо, который ранее выиграл олимпийский спринт.