Большунов рассказал о планах по выступлению в оставшихся гонках Олимпиады

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Российская биатлонистка Кристина Резцова показала лучший результат среди своих соотечественниц в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Она допустила по одному промаху на двух огневых рубежах и пришла к финишу шестой. Победительницей старта стала лидер общего зачёта Кубка мира Марте Рёйселанд из Норвегии.

Триумфатор прошла 7,5 километра, не допустив промахов на огневых рубежах, её результат — 20.44,3. Второе место заняла спортсменка из Швеции Эльвира Эберг, третьей финишировала итальянка Доротея Вирер. Резцова в спринте...