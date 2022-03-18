Большунов попустил гонку в Кирово-Чепецке из-за в митинга в «Лужниках»

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не вышел на старт «разделки» на 15 км свободным стилем на соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Он принимает участие в митинге-концерте «Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!» в московских «Лужниках».

В «Лужниках» сейчас проходит митинг-концерт в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. По данным ГУМВД, на митинг-концерт в Москве пришли более 200 тысяч человек. Стадион также посетил мэр столицы Сергей Собянин, который поблагодарил граждан, посетивших мероприятие.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта России Олегом Матыциным. Её муж Владас Ласицкас отметил, что супруга не давала никакого согласия на участие в мероприятии. Ранее стало известно, что Олег Матыцин 23 марта обсудит с российскими спортсменами меры поддержки в условиях санкций.