Большунов остался без медали в спринте на ЧМ в Оберстдорфе

https://static.news.ru/photo/f24e3390-7769-11eb-9832-96000091f725_660.jpg Александр Большунов Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов остался без медали в спринте классическим стилем на чемпионате мира. Турнир проходит в немецком Оберстдорфе. Спортсмен финишировал на четвёртом месте (плюс 5,92 секунды). Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клэбо, преодолевший дистанцию за 3 минуты 1,3 секунды. Вторым и третьим стали его соотечественники Эрик Валнес (плюс 0,66 секунды) и Ховард Сулос Таугбель (плюс 0,8 секунды).

Ещё один представитель РФ — Сергей Устюгов пришёл пятым (+17,41), Глеб Ретивых (РФ) не смог пробиться в финал, остановившись в одной второй, Александр Терентьев (РФ) закончил бороться за награды 1/4. Клэбо стал первым лыжником в истории, защитившим звание чемпиона мира в спринте, а сборная Норвегии стала первой командой, занявшей весь пьедестал в спринте на ЧМ. В женском спринте «золото» завоевала Йонна Сундлинг (Швеция), россиянки не пробились даже в полуфинал. В 1/4 борьбу закончили Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина.

25 февраля спринтерские гонки открыли программу чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. Главная задача сборной России — воспрепятствовать полной гегемонии норвежцев и завоевать хотя бы одну золотую медаль, что реально по силам лишь обладателю двух Кубков мира Александру Большунову. Однако накануне стартов его настигла болезнь, а другие три лидера команды получили травмы.

Перед выступлением в Оберстдорфе все команды имели достаточно времени на восстановление и подготовительные сборы, так как предшествующий этап Кубка в Нове-Место отменили. Собственно, и сам Кубок мира потерял значительную часть своей интриги. Александр Большунов досрочно второй год подряд завоевал хрустальный трофей, также он не знал равных на «Тур де Ски», однако вряд ли будет доволен сезоном, если останется без золота на его главном старте. По сути, личная золотая медаль чемпионата мира и/или Олимпийских игр — это единственное, чего не хватает лидеру российской команды для окончательного статуса великого лыжника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Большунова после происшествия с финном Йони Маки на этапе Кубка мира в Лахти обязали пройти испытательный срок на пять гонок под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.