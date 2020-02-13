https://static.news.ru/photo/8b3d3530-4e4c-11ea-842c-fa163e074e61_660.jpg Георгий Кушиташвили Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили предъявлены обвинения в хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии (статьи 228 и 318 УК РФ). Об этом рассказал адвокат спортсмена Александр Дегтярёв.

Статус боксёра сменился с подозреваемого на обвиняемого. В настоящее время он находится под арестом. Апелляция защиты на избранную ему меру пресечения будет рассматриваться Вторым Западным окружным военным судом 14 февраля, сообщает ТАСС.

Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны в ночь на 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве по подозрению в хранении наркотиков. При этом спортсмен ударил одного из сотрудников Росгвардии, в результате чего тот получил перелом носа. Кушиташвили утверждает, что силовик ударился сам, а он предложил ему помощь.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Федерации бокса России Умар Кремлёв намерен добиваться для спортсмена максимального наказания, если его вина будет доказана. При этом он добавил, что готов оказать Кушиташвили помощь в рамках закона. В частности, оплатить услуги защиты.