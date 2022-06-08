Боец MMA избил мужчину, который поцеловал девушку в торговом центре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дагестанский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов избил посетителя торгового центра в Махачкале, сообщает Telegram-канал Mash. Спортсмену не понравилось, что мужчина на эскалаторе поцеловал свою спутницу.

Магомедов сделал замечание, а конфликт перерос в драку. Боец MMA первым получил удар, после чего отправил оппонента в нокаут.

В интервью «Матч ТВ» Магомедов рассказал, что конфликт произошёл примерно месяц назад. Стороны успели принести друг другу извинения и помириться. Спортсмен удивился тому, что ролик в Сети появился только сейчас.

28-летний Магомедов выступает в промоушене AMC Fight Nights Global. На его счету 11 побед в 11 боях в MMA.

20 апреля бывший американский боксёр Майк Тайсон подрался с одним из пассажиров рейса из Сан-Франциско во Флориду. Мужчина был в нетрезвом состоянии и пытался разговорить боксёра. Тайсон просил его успокоиться, но в итоге нанёс ему несколько ударов.