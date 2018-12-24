Бобровского признали второй звездой дня в НХЛ

https://news.ru/storage/news/53955a26191075551725a148080c1dec/74c15dda-ec78-4dea-9352-ada302fa9682_850.jpg Ed Clemente/Zuma/TASS

Сергей Бобровский

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) Бобровский отразил 39 бросков по воротам, а также сумел оформить второй шат-аут в текущем сезоне. Россиянин лидирует по количеству встреч, проведённых на «ноль» в НХЛ.

Первой звездой дня признали финского форварда «Каролины Харрикейнз» Себастьяна Ахо, который заработал четыре очка по системе «гол+пас» в матче против «Бостон Брюинз» (5:3). Ахо дважды забил и отдал две результативные передачи.

Замкнул тройку лучших игроков дня НХЛ канадский игрок «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон. Во встрече против «Аризоны Койотс» (3:4) форвард отметился результативной передачей.

News.ru ранее сообщал, что российский хоккеист Виктор Тихонов получил дисквалификацию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).