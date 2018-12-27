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Биатлонист Фак поблагодарил Шипулина на русском языке

Яков Фак EIBNER/EXPA/SPORTIDA/Global Look Press

Яков Фак

спорт [ версия для печати ]

Словенский биатлонист Яков Фак поблагодарил российского спортсмена Антона Шипулина за отличные сражения на трассе на русском языке.

«Антон, огромное спасибо тебе за красивые гонки и отличные сражения на трассе», — написал словенец на своей странице в Instagram.

Фак также пожелал всего самого лучшего россиянину и поздравил с успешной карьерой.

25 декабря Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Последнюю гонку россиянин проведёт 29 декабря в Германии. Биатлонист выступит вместе с Екатериной Юрловой-Перхт в «Рождественской гонке».


#сборнаяРоссии #биатлон #АнтонШипулин
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