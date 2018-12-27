Биатлонист Фак поблагодарил Шипулина на русском языке

https://news.ru/storage/news/92e74b94310bf21b3de5ffbd9c80b0f3/f0e543dd-5ebd-4ce4-a39c-d8188fa165d4_850.jpg EIBNER/EXPA/SPORTIDA/Global Look Press

Яков Фак

Словенский биатлонист Яков Фак поблагодарил российского спортсмена Антона Шипулина за отличные сражения на трассе на русском языке.

«Антон, огромное спасибо тебе за красивые гонки и отличные сражения на трассе», — написал словенец на своей странице в Instagram.

Фак также пожелал всего самого лучшего россиянину и поздравил с успешной карьерой.

25 декабря Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Последнюю гонку россиянин проведёт 29 декабря в Германии. Биатлонист выступит вместе с Екатериной Юрловой-Перхт в «Рождественской гонке».