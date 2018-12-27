Биатлонист Фак поблагодарил Шипулина на русском языке

Словенский биатлонист Яков Фак поблагодарил российского спортсмена Антона Шипулина за отличные сражения на трассе на русском языке.
«Антон, огромное спасибо тебе за красивые гонки и отличные сражения на трассе», — написал словенец на своей странице в Instagram.
Фак также пожелал всего самого лучшего россиянину и поздравил с успешной карьерой.
25 декабря Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Последнюю гонку россиянин проведёт 29 декабря в Германии. Биатлонист выступит вместе с Екатериной Юрловой-Перхт в «Рождественской гонке».