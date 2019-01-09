Биатлон возвращается без Шипулина, но с Цветковым

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Максим Цветков

Обновлённая сборная России выступит в Оберхофе

Из новогоднего небытия возвращается Кубок мира по биатлону — главное зимнее пиршество для спортивных гурманов. Четвёртый его этап примет у себя Оберхоф. Старт в Германии намечен уже на 10 января. News. ru вглядывается в обновлённую сборную России и задаётся вопросами, на которые очень хотелось бы получить ответы.

Новички

Их в Оберхофе будет немало. Но не все они «новички» в полном смысле этого слова. За плечами Светланы Мироновой — 12 гонок в Кубке мира. В прошлом сезоне 24-летняя биатлонистка даже была девятой в Хохфильцене. Вернулся в главную команду и Максим Цветков. Вот уж кого назвать новичком не получится. Он дебютировал в Кубке мира в далёком 2013 году.

Проваленный с треском отбор в Контиолахти пошёл 27-летнему спортсмену на пользу. На «Ижевской винтовке» экс-капитан заехал в призы во всех трёх гонках и с большим запасом опередил всех в неофициальном общем зачёте. Миронова же в Ижевске оказалась только четвёртой, но в команду всё равно попала.

Куда менее известны широкой аудитории Семён Сучилов и Лариса Куклина. Они стали вторыми в тотале «Ижевской винтовки». Что Сучилов, что Куклина — схожие по формации биатлонисты. Очень быстрые на дистанции, но с нестабильной стрельбой. Но если для первого дебют в сборной — только начало, то для второй — последний шанс. Куклиной уже 28 лет. Последнее время она всерьез задумывалась о смене спортивного гражданства — с российского на белорусское.

Своего места в команде Лариса добивалась долго и мучительно. Готова ли она соперничать с сильнейшими — покажет не только Оберхоф, но и Рупольдинг с Антхольцем. Главное, чтобы о ней не судили исключительно по Оберхофу. Это искушение — пан или пропал — очень велико и вряд ли пойдёт на пользу как Куклиной, так и сборной.

Старожилы

Тех, кто обеспечил себе место в сборной по результатам декабрьских стартов, пятеро: Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев — у мужчин, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт — у женщин. К ним можно отнести и Евгению Павлову. Можно не сомневаться, что она выполнила бы критерий и вошла бы в топ-25, если бы не пропустила по болезни этап в Нове-Место.

Остальные вынуждены были пробивать себе дорогу. Не мытьём, так катаньем. Речь, прежде всего, о Дмитрие Малышко, Валерии Васнецовой и Маргарите Васильевой. Первые двое на «Ижевской винтовке» не выступали и получили wild card от тренерского штаба. Васильева же, став третьей в общем зачёте, отобралась по спортивному принципу.

В женской команде — перебор: семь биатлонисток в заявке, а участвовать имеют право только шесть. Это послужит, хочется верить, дополнительным стимулом, а не подавляющим фактором. Очевидно одно: что в мужской, что в женской команде определяющим будет результат. И не всегда он будет заключаться в занятых местах, но чаще — в индивидуальном прогрессе.

Тот же Малышко, который замыкает топ-30, поставлен в ту же ситуацию, что и Куклина. Если Дмитрий не оправдает тренерское доверие в январе, в дальнейшем его не спасут уже никакие ультиматумы. Если не Слепов с Латыповым, то Бабиков с Поварницыным ждут своего шанса и обязательно его получат.

Логинов и Старых

Главные наши ожидания от Оберхофа связаны с этими фамилиями. Они сами нас к этому приучили.

После бронзовой Поклюки и серебряного Нове-Место Логинов расположился в общем зачёте на втором месте — аккурат после Йоханнеса Бё. В преследователях у него — французы Симон Дестьё, Мартен Фуркад и Антонин Гигонна, а также австриец Симон Эдер. Что касается Старых, то в текущем сезоне на подиум она ещё не поднималась. Ирина была в шаге от этого — в «смешанке» в Поклюке и в эстафете в Хохфильцене. Но в тотале выше неё никто из россиянок не идёт.

Продолжит ли Логинов поступательное движение и утвердится ли в качестве достойной замены Антону Шипулину, выиграет ли Старых первую медаль после возвращения и войдёт ли в топ-10 в общем зачёте, не развеется ли очарование женской команды и что добавит к нему Куклина и Миронова, не повторят ли Сучилов и Цветков судьбу Слепова и Бабикова, услышим ли мы смех Павловой или увидим слезы Васильевой, скажут ли ещё своё слово Гараничев и Малышко — вот вопросы, дать ответы на которые способен лишь Оберхоф.