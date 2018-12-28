Бердыев рассказал о зимних трансферах «Рубина»

https://news.ru/storage/news/e7698b07c6ed8e7047f521ca342f4065/ead03022-6158-4575-8704-0adab1527cf2_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Курбан Бердыев

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев рассказал о трансферной политике команды, которая будет проведена в ближайшее время.

«Любого игрока продаём и никого не покупаем», — цитирует Бердыева «Спорт Бизнес Online».

Бердыев отметил, что клуб может пригласить только свободных агентов. Он подчеркнул, что команда может себе позволить только свободных агентов с «копеечной зарплатой». Также он рассказал о возможности продажи лидера «Рубина» иранца Сердара Азмуна.

«Продажа Азмуна? Смотря какой рынок, какая страна. От €15 млн — да», — заключил главный тренер.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) казанский «Рубин» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, заработав 25 очков.

News.ru ранее сообщал, что генеральный директор махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Олег Флегонтов покинул свой пост.