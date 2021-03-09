Baza: министр спорта Матыцин уходит в отставку

https://static.news.ru/photo/f3918260-80ed-11eb-b95f-96000091f725_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта Олег Матыцин написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Матыцин самостоятельно принял это решение. Пока он никак не комментирует эту информацию. Кроме того, посты собираются покинуть все его заместители, передаёт Baza.

По информации издания, произошедшее может быть связано с задержаниями директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова, бывшего главы АНО «Арена-2018» Олега Галая, а также замглавы департамента управделами и контроля Минспорта Антонины Кузнецовой (её обвинили по статье о присвоении средств и растрате).

Ранее президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Иванов сложил полномочия на два года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

В ноябре 2015 года членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено на фоне допингового скандала. В августе 2020 года ВФЛА при содействии Минспорта РФ выплатила World Athletics штраф в размере $6,31 млн за причастность прежнего руководства федерации к фальсификации документов по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко. 31 августа ВФЛА также направила в World Athletics дорожную карту по борьбе с допингом, писал NEWS.ru.