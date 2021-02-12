Глава ВФЛА Иванов сложил свои полномочия по решению CAS

https://static.news.ru/photo/2e22c740-6de3-11eb-b37d-96000091f725_660.jpg Пётр Иванов Фото: rusathletics.info

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Иванов сложил полномочия на два года по решению спортивного арбитражного суда (CAS).

Как сообщает ТАСС, временно исполнять обязанности главы организации будет Ирина Привалова — олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 м с барьерами и первый вице-президент федерации.

Иванов покинул пост в субботу, 13 февраля. Согласно уставу ВФЛА, вновь его занять Иванов сможет после окончания срока ограничений — 17 декабря 2022 года.

В ноябре 2015 года членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено на фоне допингового скандала. В августе 2020 года ВФЛА при содействии Минспорта РФ выплатила World Athletics штраф в размере $6,31 млн за причастность прежнего руководства федерации к фальсификации документов по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко. 31 августа ВФЛА также направила в World Athletics дорожную карту по борьбе с допингом.

Пётр Иванов победил на выборах президента ВФЛА 30 ноября. Свои кандидатуры на пост также выставляли директор студенческих чемпионатов России по лёгкой атлетике Андрей Шляпников, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова. Шляпников в ходе отчётно-выборной конференции снял свою кандидатуру в пользу Иванова, писал NEWS.ru.

17 декабря 2020 года CAS частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Он также постановил, что высокопоставленные госслужащие России до 16 декабря 2022 года лишаются права входить в руководство международных спортивных объединений и федераций, являющихся подписантами кодекса WADA, и национальных и континентальных организаций, имеющих членство в вышеуказанных международных объединениях и федерациях.