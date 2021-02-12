Глава ВФЛА Иванов сложил свои полномочия по решению CAS

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Иванов сложил полномочия на два года по решению спортивного арбитражного суда (CAS).
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Иванов покинул пост в субботу, 13 февраля. Согласно уставу ВФЛА, вновь его занять Иванов сможет после окончания срока ограничений — 17 декабря 2022 года.
В ноябре 2015 года членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено на фоне допингового скандала. В августе 2020 года ВФЛА при содействии Минспорта РФ выплатила World Athletics штраф в размере $6,31 млн за причастность прежнего руководства федерации к фальсификации документов по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко. 31 августа ВФЛА также направила в World Athletics дорожную карту по борьбе с допингом.
Пётр Иванов победил на выборах президента ВФЛА 30 ноября. Свои кандидатуры на пост также выставляли директор студенческих чемпионатов России по лёгкой атлетике Андрей Шляпников, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова. Шляпников в ходе отчётно-выборной конференции снял свою кандидатуру в пользу Иванова, писал NEWS.ru.
17 декабря 2020 года CAS частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Он также постановил, что высокопоставленные госслужащие России до 16 декабря 2022 года лишаются права входить в руководство международных спортивных объединений и федераций, являющихся подписантами кодекса WADA, и национальных и континентальных организаций, имеющих членство в вышеуказанных международных объединениях и федерациях.