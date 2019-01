«Бавария» пополнит ряды травмированным опоссумом

Мюнхенская «Бавария» в официальном Twitter-аккаунте подтвердила желание купить опоссума, который был признан лучшим «игроком» матча высшего мексиканского дивизиона между «Веракрусом» и «Пуэблой».

Зверёк выбежал на поле, из-за чего игра была остановлена. Опоссум явно хромал, но это не помешало ему преодолеть 50 метров и провести на поле около пяти минут. Сейчас он проходит лечение в специальной клинике.

Yes, this is a possum invading a Liga MX match. And yes the analysis is in-depth. And yes it won Man of the Match. #ILoveThisGame pic.twitter.com/gjD6N133Ap