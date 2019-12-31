https://static.news.ru/photo/35c2472c-2ca9-11ea-861a-fa163e074e61_660.jpg Витольд Банька Фото: DAREK DELMANOWICZ/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Новоизбранный глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что ближайшие годы станут очень ответственными для ведомства в плане защиты «чистых» спортсменов.

По словам чиновника, в достижении цели ему помогут «смирение и трудолюбие», говорится на его официальной странице в социальной сети Twitter.

Leading WADA in the forthcoming years will be a great responsibility. I want to do my best to protect the rights of clean athletes and build for them a doping-free environment. Humbleness and hard work - these values will guide me... @wada_ama — Witold Bańka (@WitoldBanka) 1 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Олимпийские игры — глобальная площадка для спортсменов со всего мира. Соревнования не должны быть способом продвижения каких-либо политических идей или интересов, считает президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.