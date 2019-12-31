Витольд Банька Витольд Банька Фото: DAREK DELMANOWICZ/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Новоизбранный глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что ближайшие годы станут очень ответственными для ведомства в плане защиты «чистых» спортсменов.

По словам чиновника, в достижении цели ему помогут «смирение и трудолюбие», говорится на его официальной странице в социальной сети Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Олимпийские игры — глобальная площадка для спортсменов со всего мира. Соревнования не должны быть способом продвижения каких-либо политических идей или интересов, считает президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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