По словам чиновника, в достижении цели ему помогут «смирение и трудолюбие», говорится на его официальной странице в социальной сети Twitter.

Leading WADA in the forthcoming years will be a great responsibility. I want to do my best to protect the rights of clean athletes and build for them a doping-free environment. Humbleness and hard work - these values will guide me... @wada_ama