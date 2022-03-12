«Байден и Джонсон — паралимпийцы»: Тиханов о санкциях в отношении спорта

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тиханов негативно высказался о санкциях в отношении российского спорта. Он назвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха игрушкой в руках американцев, а президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — паралимпийцами, сообщает Sport24. По мнению Тихонова, нет смысла обращать внимание на людей, у которых проблемы с головой.

Бах (глава Международного олимпийского комитета — прим. NEWS.ru) — это игрушка в руках американцев. Что ему приказывают сказать, то он и говорит. Америка и Европа — лжецы, у которых нет другого выбора. Рано или поздно до них все равно дойдёт, что мы правы. Байден (президент США) и Джонсон (премьер-министр Великобритании) — паралимпийцы, у которых проблемы с головой. Ну что взять с больных людей? — сказал Тиханов.

2 марта стало известно, что российские биатлонисты и официальные лица отстранены от международных соревнований решением Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU). До этого на международных турнирах лишились права выступать футболисты, хоккеисты, лыжники и целый ряд представителей других видов спорта.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева считает позорным массовое отстранение российских спортсменов в связи со спецоперацией РФ на Украине. Подобный жест МОК она назвала лицемерным.