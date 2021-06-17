Андрей Василевский стал рекордсменом Кубка Стэнли среди российских вратарей

https://static.news.ru/photo/c47162fa-cff5-11eb-b931-96000091f725_660.jpg Андрей Василевский Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» в ночь на 18 июня выиграли у «Нью-Йорк Айлендерс» третий матч полуфинала Кубка Стэнли со счётом 2:1.

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков соперника, что способствовало успеху команды и его рекорду в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для Василевского данная победа «Тампы» стала 43-й по счёту в Кубке Стэнли. Так много раз прежде в турнире не побеждал ни один голкипер из России. Василевский превзошёл рекорд, принадлежавший Евгению Набокову (42 победы).

Одноклубник Василевского Никита Кучеров в этом матче отметился результативной передачей. Это помогло ему выйти на четвёртое место в списке самых результативных россиян в Кубке Стэнли со 118 (41+77) очками за карьеру. Результативнее Кучерова играли только Александр Овечкин (134 очка), Евгений Малкин (171) и Сергей Фёдоров (176).

Ранее стало известно, что в ночь на 11 мая в матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:3 ОТ. Таким образом, определились все 16 клубов, которые поборются в плей-офф чемпионата. Тогда стало ясно, что среди участников Кубка Стэнли будет 22 россиянина.