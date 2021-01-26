Американский фигурист рассказал, почему променял Плющенко на Фернандеса

https://static.news.ru/photo/c517a474-5fcc-11eb-963e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский фигурист украинского происхождения Ярослав Паниот объяснил, почему разочаровался в двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко.

Спортсмен рассказал, что россиянин долгое время был его кумиром. Однажды он увидел чемпиона и подошёл к нему, чтобы сфотографироваться.

Он посмотрел на меня и просто прошёл мимо, — цитирует американца Sport24.

Паниот отметил, что после той встречи он перестал поддерживать Плющенко и «поставил на испанца Хавьера Фернандеса».

Ярослав Паниот является двукратным чемпионом Украины и серебряным призёром юношеских Олимпийских игр 2012 года в командных соревнованиях. За США он выступает с 2020 года. На национальном первенстве 2021 года Паниот занял четвёртое место.

Ранее хореограф из группы заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что его последний конфликт с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко спровоцирован ложной информацией. Железняков извинился перед Плющенко за произошедший между ними конфликт. Однако фигурист его извинения не принял, а его слова раскаяния высмеял, писал NEWS.ru.