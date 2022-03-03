Американец Джонсон проведёт защиту титула чемпиона ACA в России

Президент ACA Алексей Яценко заявил, что ближайший турнир российской лиги состоится, как и планировалось, 6 марта в Краснодаре. Функционер отметил, что никто из иностранных бойцов не выразил желания расторгнуть контракт с организацией, поэтому количество поединков осталось неизменным, сообщили корреспонденту NEWS.ru в пресс-службе лиги.

Никто из иностранных бойцов — участников ACA 137 не выразил желания покинуть лигу. Все они попадут в Россию на рейсах из тех стран, которые не закрыли небо для перелёта в Россию, — сказал Яценко.

Таким образом, американский тяжеловес Тони Джонсон проведёт защиту титула против россиянина Салимгерея Расулова. На счету американца три успешные защиты пояса, две из которых он провёл в России.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил поддержку российским бойцам, у которых есть действующие контракты с организацией и которым уже назначены бои. Функционер пообещал приложить все усилия, чтобы спортсмены смогли выступить на ближайших турнирах.