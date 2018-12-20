Американец отказался от допинг-теста

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джон Джонс отказался от добровольного тестирования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое ему рекомендовала Спортивная комиссия Калифорнии (CSAC). Джонсу вернули лицензию на участие в боях несколько дней назад.
Тестирование ВАДА было рекомендовано бойцу вместе с возвратом лицензии. Теперь спортсмена проверит Спортивная комиссия Невады (NSAC), сообщает MMA Junkie.
UFC 232 пройдёт 29 декабря в Лас-Вегасе. В главном бою Джон Джонс встретится со шведом Александром Густафссоном.
В марте 2018 года CSAC лишила Джонса лицензии и оштрафовала на $205 тыс. за нарушение антидопинговых правил.
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