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Теннисист Зверев дисквалифицирован за агрессию в адрес судьи на турнире ATP

13:36, 23 февраля 2022
Теннисист Зверев дисквалифицирован за агрессию в адрес судьи на турнире ATP Александр Зверев Фото: Xin Yuewei/XinHua/Global Look Press
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Немецкий теннисист Александр Зверев получил дисквалификацию за неспортивное поведение на турнире ATP в Акапулько. Третий номер мирового рейтинга после поражения несколько раз ударил судейскую вышку ракеткой, едва не попав по судье, сообщает пресс-служба ATP в Twitter.

Зверев выступал в паре с Марсело Мело. Они проиграли дуэту Ллойд Глaсспул и Харри Хелиоваара во втором круге парного разряда со счётом 2:6, 6:4, 6:10.

После окончания встречи 24-летний теннисист подошёл к судье и нанес несколько ударов по вышке, на которой он сидел. Судье пришлось убрать ногу, чтобы Зверев не попал по нему. Вскоре после инцидента организаторы турнира отстранили немца от матчей одиночного разряда.

Зверев должен был встретиться с соотечественником Петером Гойовчиком во втором круг турнира, но теперь из-за дисквалификации не сможет защитить свой титул. Таким образом, Гойовчик вышел в четвертьфинал.

На прошлой неделе российский теннисист Андрей Рублёв выиграл турнир ATP в Марселе. В финале 24-летний уроженец Москвы обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

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