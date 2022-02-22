Теннисист Зверев дисквалифицирован за агрессию в адрес судьи на турнире ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев получил дисквалификацию за неспортивное поведение на турнире ATP в Акапулько. Третий номер мирового рейтинга после поражения несколько раз ударил судейскую вышку ракеткой, едва не попав по судье, сообщает пресс-служба ATP в Twitter.

Зверев выступал в паре с Марсело Мело. Они проиграли дуэту Ллойд Глaсспул и Харри Хелиоваара во втором круге парного разряда со счётом 2:6, 6:4, 6:10.

После окончания встречи 24-летний теннисист подошёл к судье и нанес несколько ударов по вышке, на которой он сидел. Судье пришлось убрать ногу, чтобы Зверев не попал по нему. Вскоре после инцидента организаторы турнира отстранили немца от матчей одиночного разряда.

Зверев должен был встретиться с соотечественником Петером Гойовчиком во втором круг турнира, но теперь из-за дисквалификации не сможет защитить свой титул. Таким образом, Гойовчик вышел в четвертьфинал.

На прошлой неделе российский теннисист Андрей Рублёв выиграл турнир ATP в Марселе. В финале 24-летний уроженец Москвы обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 7:6 (7:4).