Теннисист Зверев дисквалифицирован за агрессию в адрес судьи на турнире ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев получил дисквалификацию за неспортивное поведение на турнире ATP в Акапулько. Третий номер мирового рейтинга после поражения несколько раз ударил судейскую вышку ракеткой, едва не попав по судье, сообщает пресс-служба ATP в Twitter.
Зверев выступал в паре с Марсело Мело. Они проиграли дуэту Ллойд Глaсспул и Харри Хелиоваара во втором круге парного разряда со счётом 2:6, 6:4, 6:10.
После окончания встречи 24-летний теннисист
Зверев должен был встретиться с соотечественником Петером Гойовчиком во втором круг турнира, но теперь из-за дисквалификации не сможет защитить свой титул. Таким образом, Гойовчик вышел в четвертьфинал.
На прошлой неделе российский теннисист Андрей Рублёв выиграл турнир ATP в Марселе. В финале 24-летний уроженец Москвы обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 7:6 (7:4).