Агент назвал условие ухода Головина из «Монако»

https://news.ru/storage/news/78c23e2eda9b7fa83ebb2a27cb2c08aa/c257c5e2-e2fe-4bcd-a49b-64e7b9006181_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин покинет клуб в случае вылета из Лиги 1. Об этом заявил известный агент Шандор Варга.

«Головин, конечно, уйдет из „Монако“, если команда вылетит в Лигу 2. У клуба есть определённые проблемы, но они пройдут», — цитирует Варгу «Спорт. День за днём».

Также Шандор исключил возвращение 22-летнего хавбека в Россию. По его словам, Монако — одно из лучших мест для жизни и переход ради перехода Головину не нужен.

«Недавно разговаривал с Тьерри Анри. Он сказал, что ему нравится игра Головина, назвал его очень хорошим игроком. Не вижу необходимости перехода в другую команду», — заключил Варга.

В настоящий момент игрок сборной России отбывает четырёхматчевую дисквалификацию за удаление в игре с «Лионом». Всего на счету Головина 13 матчей за «Монако», в которых он отдал две результативные передачи.

Ранее News.ru сообщал, что во Франции трансфер Головина из ЦСКА в «Монако» был признан одним из худших в чемпионате.