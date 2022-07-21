«А мужья-абьюзеры лучше?»: как относятся к каминг-аутам в российском спорте Мнения заслуженных спортсменов, тренеров и глав федераций разделились. Многие из них признали — каждый сам выбирает свой путь

Фото: Hasan Bratic/dpa/Global Look Press

Дарья Касаткина

Уже несколько дней каминг-аут первой ракетки России Дарьи Касаткиной остается одной из самых обсуждаемых тем в СМИ. Удивительного в этом мало. Касаткина — первая российская теннисистка, которая призналась в нетрадиционной ориентации. Всего в России «раскрылись» две спортсменки. Ранее о своих отношениях с девушками рассказала футболистка Надежда Карпова.

Число откровенных признаний растет. Как с этим живется российскому спорту, в котором по-прежнему много традиционных установок — от системы подготовки спортсменов до общественно-политических взглядов? NEWS.ru пообщался с представителями разных видов спорта, чтобы понять их отношение к каминг-аутам.

В теннисном комьюнити к откровенному признанию Дарьи Касаткиной отнеслись с пониманием, отметив, что это личное дело спортсменки. Евгений Кафельников, Андрей Чесноков, Вероника Кудерметова поддержали спортсменку. Другой реакции от них и не следовало ожидать. Теннис считается одним из наиболее толерантных видов спорта. Это проявляется в том числе в поддержке акций, организуемых ЛГБТ-сообществами.

В федерации тенниса России тоже не стали заострять внимание на ориентации Касаткиной.

Мы точно не будем комментировать ориентацию наших спортсменов. Это абсолютно личное дело каждого. Неважно, занимается ли он спортом или нет. Это точно не прерогатива Федерации, — сказали в разговоре с NEWS.ru.

Ярко в поддержку теннисистки выступил Андрей Чесноков. В разговоре с NEWS.ru девятая ракетка мира обратил внимание на проблемы, которые существуют и в традиционных семьях.

Если Даша счастлива, надо только радоваться за нее. Для некоторых это трагедия, многие думают: «Как же так, девушка с девушкой!». Это связано с тем, что сейчас много людей придерживаются концепции традиционных отношений. Но ведь и там тоже не все так гладко. Часто в этих отношениях применяется физическое насилие. А что, мужья-абьюзеры лучше? — сказал Чесноков.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Андрей Чесноков

Но не во всех видах спорта готовы смириться с новыми реалиями. Бывший нападающий «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что в футболе к каминг-аутам негативное отношение.

Это все воспринимается в штыки. В наше время за такое надавали бы люлей, а сейчас постоянно это проскакивает. Но ничего с этим не поделаешь. Это будет вылезать в спорте и дальше, хотим мы этого или нет. Никто это не может запретить. Поэтому единственный вариант — спокойно относиться к происходящему. Таким стал наш мир. Как бы я отреагировал на каминг-аут в мужском футболе в России? В команду к себе точно не позвал бы этого человека, — заявил Мостовой.

В то же время Мостовой отметил, что лично он спокойно относится к подобным историям, потому что «каждый человек выбирает то, что ему нужно».

В Федерации фигурного катания России отказались высказываться на тему каминг-аутов в спорте. Президент ФФККР Александр Горшков заявил NEWS.ru, что «к ним не имеет данный вопрос никакого отношения и они не будут комментировать этот бред».

Куда более открытым оказался российский тренер Александр Жулин. Он отметил, что лоялен к нетрадиционным отношениям.

Я считаю, что это личное дело каждого. Она как была для меня первой ракеткой России, так и остается. У меня абсолютно толерантное отношение к этому, — заявил Жулин.

Фото: IMAGO/Mathias Schulz/Global Look Press Дарья Касаткина

Более того, специалист отметил, что увеличение каминг-аутов в спорте говорит только о том, что Россия становится более толерантной страной. Но потом добавил, что пока немного подобных примеров в спорте.

На самом деле, их (случаев) не так много. Поэтому такая эмоциональная реакция возникает, — добавил он.

К сожалению, во многих федерациях отвечали в стиле Горшкова — «мы не знаем, мы не комментируем, нас это не касается». Однако глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов дал NEWS.ru развернутый ответ по теме.

Для меня это неприемлемо, но каждый выбирает свой путь в жизни. В дзюдо нормальное отношение к здоровым и нормальным людям. Я за здоровое общество, когда люди встречаются, рожают. Я за воспитание детей с самого детства в корректных моральных установках. У нас в дзюдо таких случаев нет. Можно ли сказать, что камин-ауты невозможны в среде дзюдо? Не уверен. Так как ничего невозможного нет, — сказал Анисимов.

Глава дзюдоистов также заявил, что нетрадиционные отношения не являются нормальным явлением для спорта. В тоже время, по его мнению, осуждать за нетрадиционную ориентацию людей нельзя.

Как я отреагирую, если такой случай появится у нас? Ну, я общаюсь с такими людьми. Все нормально. Осуждать я никого не могу и не хочу. Ситуации бывают разные. Кого-то бьют мужчины, у кого-то — еще чего хуже. Однако нельзя из этих людей делать кумиров. Нетрадиционные отношения в спорте — это ненормально. Не понимаю, как можно из мужчины сделаться девушкой, а потом участвовать в каких-то забегах. Для всех нетрадиционных должны быть свои соревнования. Как у инвалидов, — добавил он.

Как видно, единого мнения относительно каминг-аута в российском спорте нет. Но, пожалуй, в этой теме по-другому быть и не может.