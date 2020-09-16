Зюганов оценил предложение перевезти тело Ленина в США

https://static.news.ru/photo/16e23c26-f85b-11ea-9532-fa163e074e61_660.jpg Фото: ирилл Зыков/АГН «Москва»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ответ на предложение американского художника перевезти тело Владимира Ленина в США посоветовал американцам беречь свои ценности.

Ранее сообщалось, что нью-йоркский художник Дэвид Датуна намерен построить в Вашингтоне копию Мавзолея Ленина, а также выкупить у России тело вождя. Для этого он готов собрать более $1 млрд.

Могу сказать, чтобы они берегли свои ценности. А мы свои охраняли, берегли и будем беречь. Они для нас — святыни, — цитирует Зюганова РБК.

При этом он напомнил, что в США уничтожают памятники. В частности, статуе первооткрывателя Америки Христофора Колумба в Бостоне снесли голову. Это произошло на фоне волнений в США против расизма и полицейского произвола. Колумба сочли работорговцем.

Ранее NEWS.ru писал, что своё мнение по поводу Мавзолея высказал музыкант Андрей Макаревич. По его словам, из здания необходимо вынести тело Ленина, а Мавзолей больше никак не использовать, поскольку он сам по себе является достойным архитектурным сооружением.