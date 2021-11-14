Зюганов обвинил РПЦ в расколе российского общества

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил РПЦ в попытке расколоть российское общество постоянным муссированием темы захоронения тела Владимира Ленина, передаёт URA.RU. В минувшую субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил об исторической неизбежности захоронения тела Ленина, хотя и отметил, что сейчас у него много сторонников.

По словам Зюганова, большинство российских граждан с уважением относятся к советской эпохе.

Священнослужители обязаны уважать волю предков, если они действительно думают о сплоченности и духовном развитии страны. Вот о чем должна душа болеть и помнить, а не заниматься тем, что дальше углубляет раскол внутри страны, — считает Зюганов.

Певец Юрий Лоза также предлагал похоронить тело Владимира Ленина, которое уже почти 100 лет покоится на Красной площади. Артист напомнил, что «красная» означает «красивая», поэтому присутствие на площади человеческих останков вызывает вопросы. По его словам, это место было превращено в усыпальницу, кладбище. Однако уже давно пора перенести урны туда, где они должны быть, заменив их на мемориал.

Ранее аудитория новостного сайта Yahoo News Japan бурно отреагировала на предложение депутата городской думы Южно-Сахалинска похоронить Владимира Ленина на территории курильского острова Итуруп. Комментаторы назвали подобную инициативу по меньшей мере странной.