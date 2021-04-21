«Это египетская традиция»: Лоза призвал похоронить Ленина

https://static.news.ru/photo/049fbe50-a335-11eb-b28c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Юрий Лоза на YouTube-шоу «В гостях у Гордона» завил, что тело Владимира Ленина, которое уже почти 100 лет покоится на Красной площади, пора похоронить.

Артист напомнил, что «красная» площадь означает «красивая», поэтому присутствие на площади человеческих останков вызывает вопросы. По его словам, это место было превращено в усыпальницу, кладбище. Однако уже давно пора перенести урны туда, где они должны быть, заменив их на мемориал.

Зачем же гробить главную площадь столицы? Я об этом говорю очень давно. Ленин должен быть похоронен, как любой исторический персонаж, предан земле, — подчеркнул Лоза.

Он также отметил, что мумификация не русская традиция, а египетская.

Давайте его захороним! Отправить в Египет? Там он никому не нужен. А у нас какой-то мемориал можно сделать, безусловно. Перенести все эти урны с прахом туда, вот и всё, — заключил певец.

Ранее телеведущий Иван Ургант в эфире своего авторского вечернего шоу на Первом канале пошутил по поводу открытия для посетителей Мавзолея Владимира Ленина с 17 апреля. По словам юмориста, советского вождя следует заразить коронавирусной инфекцией нового типа.