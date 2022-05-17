Зюганов рассказал, чего ожидать от Путина к 100-летию пионерии Зюганов: указ президента РФ о новом детско-юношеском движении выйдет к 100-летию пионерии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов / Фото Владимир Федоренко/РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что к 100-летию пионерии можно ожидать указа президента России о возрождении детско-юношеского движения. По его словам, которые приводит «Интерфакс», это движение будет работать во всех учебных заведениях.

Мне по секрету сказали, что выйдет указ президента о возрождении детско-юношеского движения, — сказал Зюганов.

Он уточнил, что речь не обязательно идёт о возрождении движения пионеров, новое движение может носить названия вроде «жуковцев» или «гагаринцев», но в его рамках будут учить «любить родину» и хорошо трудиться. День пионерской организации в СССР отмечался 19 мая.

Ранее сообщалось, что учредителями движения могут стать Российское движение школьников, проект «Большая перемена» и детско-юношеские движения в регионах. Будущее движение и его название предполагается обсудить на съезде детских движений 1 июня. Предполагается, что новая структура охватит школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. Отвечать за выстраивание работы новой организации в школах будет Минпросвещения, за работу в средних специальных учебных заведениях — Росмолодёжь.

Также предполагалось, что объявить о создании аналога советской пионерии могут 19 мая на «Большом школьном пикнике», куда съедутся более тысячи детей из 85 регионов страны. Инициативу уже поддержал президент России Владимир Путин.