https://static.news.ru/photo/d47154e6-288d-11ea-902f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stock Photos The Irish Image Collection / Des/Global Look Press

Российские парламентарии поделились планами на новогоднюю ночь, а также рассказали, с кем окажутся за праздничным столом под бой курантов.

Как выяснил «Ридус», лидер КПРФ Геннадий Зюганов всегда встречает Новый год со своими внуками, а у политика их восемь, и другими членами семьи. Зюганов готовит по этому случаю своё фирменное блюдо — жареную картошку «по-зюгановски». Депутат рассказал, что научился этому рецепту ещё в общежитии университета, а когда готовил его, то все студенты слетались на запах. Рецептом Зюганов поделиться не захотел, но, по слухам, блюдо очень напоминает картофель фри.

Всегда загадываю желание под бой курантов. Но что буду загадывать в этом году — не скажу, а то не сбудется, — отметил Зюганов.

Единоросс Виталий Милонов собирается поднять в полночь с семьёй «стакан киселя». Затем он отправится встречать 2020 год со своими избирателями. По его словам, вся новогодняя ночь у него расписана. Политик даже переоденется в Деда Мороза и отправится поздравлять народ. Милонов отметил, что его дети, да и он сам верят в Деда Мороза.

Я знаю, что Дед Мороз существует, и не надо меня ни в чем убеждать, — призвал политик.

По словам Владимира Жириновского, в ЛДПР есть традиция не употреблять алкоголь, но в честь Нового года немного шампанского можно. Политик тоже проводит праздничную ночь дома с семьёй. По словам Жириновского, праздновать в ресторане он не любит, «потому что заплатили за все уже — нужно все съесть, в итоге переедаешь»

В 12 ночи я советую всем чокнуться под звон курантов кремлёвских и чуть-чуть шампанского, а в 00:30 всем лечь спать. Голубые огоньки ведь обязательно будут повторять, — посоветовал лидер ЛДПР.

Жириновский пояснил, что любит проводить утро первого дня наступившего года, завтракая с друзьями в каком-нибудь ресторане, «часов с 9 утра».

Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия» тоже проведёт новогоднюю ночь с семьёй. На праздничном столе у парламентария будут традиционные блюда — оливье, селёдка под шубой.

В Москве со снегом совсем туго, поэтому поеду туда, где его побольше. Согласитесь, снег в Новый год — важная часть праздника, от которой не хочется отказываться, — рассказал о своих планах Миронов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как предпочитает встречать Новый год Владимир Путин, писал NEWS.ru.