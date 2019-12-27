Российские парламентарии поделились планами на новогоднюю ночь, а также рассказали, с кем окажутся за праздничным столом под бой курантов.
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Всегда загадываю желание под бой курантов. Но что буду загадывать в этом году — не скажу, а то не сбудется, — отметил Зюганов.
Единоросс Виталий Милонов собирается поднять в полночь с семьёй «стакан киселя». Затем он отправится встречать 2020 год со своими избирателями. По его словам, вся новогодняя ночь у него расписана. Политик даже переоденется в Деда Мороза и отправится поздравлять народ. Милонов отметил, что его дети, да и он сам верят в Деда Мороза.
Я знаю, что Дед Мороз существует, и не надо меня ни в чем убеждать, — призвал политик.
По словам Владимира Жириновского, в ЛДПР есть традиция не употреблять алкоголь, но в честь Нового года немного шампанского можно. Политик тоже проводит праздничную ночь дома с семьёй. По словам Жириновского, праздновать в ресторане он не любит, «потому что заплатили за все уже — нужно все съесть, в итоге переедаешь»
В 12 ночи я советую всем чокнуться под звон курантов кремлёвских и чуть-чуть шампанского, а в 00:30 всем лечь спать. Голубые огоньки ведь обязательно будут повторять, — посоветовал лидер ЛДПР.
Жириновский пояснил, что любит проводить утро первого дня наступившего года, завтракая с друзьями в каком-нибудь ресторане, «часов с 9 утра».
Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия» тоже проведёт новогоднюю ночь с семьёй. На праздничном столе у парламентария будут традиционные блюда — оливье, селёдка под шубой.
В Москве со снегом совсем туго, поэтому поеду туда, где его побольше. Согласитесь, снег в Новый год — важная часть праздника, от которой не хочется отказываться, — рассказал о своих планах Миронов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как предпочитает встречать Новый год Владимир Путин, писал NEWS.ru.
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