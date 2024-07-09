Звездный адвокат раскрыл, при каких условиях Навальную выдадут России Адвокат Жорин: Навальную могут передать России только дружественные страны

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Юлия Навальная

Интерпол вряд ли включит вдову Алексея Навального Юлию в свою базу розыска после ее заочного ареста в России, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, выдать ее российской стороне могут только дружественные страны. Однако Навальная будет избегать поездок в подобные государства, добавил юрист.

Жорин объяснил, что Международная организация уголовной полиции может интерпретировать обвинения против Навальной как преследование по политическим мотивам. При таких обстоятельствах Интерпол оставляет за собой право не объявлять человека в розыск.

Наверное, выдача может произойти только в том случае, если Навальная окажется в максимально дружественной РФ стране. Но, я думаю, те лица, которые находятся в розыске по обвинению в совершении преступления на территории Российской Федерации, знают, в каких странах лучше не появляться, так что вероятность выдачи в данном случае крайне, крайне мала, — заключил юрист.

Ранее Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Юлию Навальную. Она также объявлена в розыск. Навальную обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на два месяца. Отсчет начнется с момента экстрадиции Навальной в РФ или с момента задержания ее на территории государства.