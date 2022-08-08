«Зрелищный и красочный»: тренер рассказал об особенностях женского хоккея Тренер Желтяков: женский хоккей отличается большей эмоциональностью

Фото: vk.com/hockeywomen

Женский хоккей приобретает все большую популярность, он сильно отличается от мужского и в некоторых моментах превосходит его, заявил тренер красноярского женского хоккейного клуба «Енисей» Александр Желтяков. По его словам, он более эмоциональный, зрелищный и красочный, пишет «МК в Красноярске».

Женский хоккей обладает большей эмоциональностью. Здесь в одну минуту вы можете увидеть как слезы радости, так и слезы горя. Если говорить о физической составляющей — девочки, конечно, более пластичные по своей природе, поэтому все движения у них получаются зрелищными и красочными, — отметил специалист.

Желтяков рассказал, что его команда заняла первое место на соревнованиях за Кубок губернатора Иркутской области среди девочек 2007 года, а также первое место на Кубке патриарха в Москве, где выступали спортсменки 2010 года рождения.

Ранее глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что президент России Владимир Путин ранее высказался о возможности введения хоккейных уроков в программу общеобразовательных школ. По его словам, на Совете по развитию физической культуры и спорта в Казани глава государства поднял вопрос о привлечении молодежи к занятию хоккеем посредством проведения уроков хоккея в школах.