Путин поднял вопрос о проведении хоккейных уроков в школах

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин высказался о возможности проведения хоккейных уроков в общеобразовательных школах, рассказал глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов, которого цитирует ТАСС.

Еще на Совете при президенте России по развитию физической культуры и спорта в Казани Владимир Владимирович [Путин] сам поднял вопрос о привлечении молодежи к занятиям хоккеем и проведении хоккейных уроков в общеобразовательных школах, — сказал Морозов.

Экс-хоккеист добавил, что после этого была создана рабочая группа, в которую вошли представители Федерации хоккея России, КХЛ и Минпросвещения, разработавшие хоккейные модули. В этом году совместно с ФХР было оснащено хоккейным инвентарем 20 школ.

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