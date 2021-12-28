Зорькин не исключил возрождения в РФ смертной казни

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возрождение смертной казни в России. Об этом он написал в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», текст размещён на сайте суда.

То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе её развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем, — отмечается в книге.

Зорькин считает, что вопрос о смертной казни нельзя полностью закрыть, пока существуют умышленные убийства.

Глава Конституционного суда также подчеркнул, что всё зависит от общей правовой ситуации в России, от того, как далеко страна сможет продвинуться в деле создания «прочного, уверенного в себе правопорядка».

Ранее стало известно, что педофилов следует приговаривать к смертной казни. Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев. При этом не стал делать различий между рецидивистами и «начинающими» преступниками.

Госдума 21 декабря в первом чтении приняла законопроект о пожизненном лишении свободы ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.