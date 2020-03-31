В Краснодарском крае вводится режим жёсткого карантина. Жителям и гостям региона запретили покидать дома за исключением жизненно важных случаев, прекращено движение транзитного транспорта.

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своём Instagram. По его словам, режим вступит в силу 31 марта в 18:00. Передвижение на личном автотранспорте будет разрешено только по спецпропускам, улицы будут патрулировать мобильные отряды самоконтроля, в которые войдут сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и члены общественных организаций. За нарушение карантина будет выписываться штраф.

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Кондратьев подчеркнул, что это вынужденная мера, принятая для предотвращения усугубления ситуации.

В противном случае можем дойти до ситуации, когда она уже будет неконтролируема, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико полагает, что Россия уже подходит к пику заболеваемости коронавирусом, однако количество больных может ещё увеличиваться.

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