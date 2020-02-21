В Московской области с 22 до 24 февраля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
По данным синоптиков, в это время на территории Московского региона будет порывистый ветер, скорость которого будет составлять от 14 до 19 м/с,
Как писал NEWS.ru, в День защитника Отечества, 23 февраля, погода резко ухудшится. На территории европейской части России будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и облачность. Об этом за два дня до праздника журналистам рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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