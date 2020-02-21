https://static.news.ru/photo/a3203b3c-54b1-11ea-9292-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области с 22 до 24 февраля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, в это время на территории Московского региона будет порывистый ветер, скорость которого будет составлять от 14 до 19 м/с, говорится на сайте ведомства.

Как писал NEWS.ru, в День защитника Отечества, 23 февраля, погода резко ухудшится. На территории европейской части России будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и облачность. Об этом за два дня до праздника журналистам рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.