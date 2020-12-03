Журналист «Настоящего времени» уволен после критики Навального

Журналист Тимур Олевский покинет телеканал «Настоящее время» после участия в стриме на YouTube-канале Олега Кашина.
По данным «Медиазоны», ведущий
Сам Олевский
Очень мне не нравится идея мочить [политика Алексея] Навального теперь мной. Я с этим категорически не согласен. Алексею огромной удачи, так и знайте. А я про себя всем расскажу попозже, — написал он.
7 октября Кашин в своём стриме заявил, что отец жены Навального Юлии на самом деле жив и раньше работал в силовых структурах. После этого сам Навальный опубликовал фотографию свидетельства о смерти отца своей супруги, а Кашин извинился и признал, что был неправ.
24 ноября он позвал в свой новый эфир Олевского, так как именно от него узнал о конспирологической теории о Навальной. Журналист подчеркнул, что информация не была проверена и не предназначалась для публикации.
Олевский работал в «Настоящем времени» с 2015 года.
Ранее, как писал NEWS.ru, главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова оштрафовали на 15 тысяч за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Судья Минин Тверского суда Москвы посчитал, что действия руководителя СМИ подпадают под статью о нарушении правил проведения митинга.