Журналист развеял слухи о проблемах со здоровьем Путина

Автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин заявил, что слухи о проблемах со здоровьем президента Владимира Путина являются беспочвенными. Корреспондент ВГТРК рассказал об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Так журналист
Все эти слухи о здоровье президента -абсолютная ерунда. То, что СМИ пишут бесконечно, — это одно из последствий пандемии. Большинство журналистов и блогеров с утра до ночи смотрят телевизор и что-то видят, — сказал Зарубин, добавив, что люди не видят в реальности, «что происходит».
Зарубин сообщил, что на следующей неделе у президента «много мероприятий» и работает Путин так же, как работал раньше.
Ранее NEWS.ru сообщал, что начиная совещание с членами правительства по коронавирусу, президент России Владимир Путин погнул листы с текстом выступления. В Интернете начало распространяться видео, а многие предположили, что новости, посвящённые этому, станут одними из самых читаемых.