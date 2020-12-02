Журналист NEWS.ru стал серебряным призёром в конкурсе российских СМИ

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Материал обозревателя NEWS.ru Дмитрия Алексеева-Раздольева занял второе место в номинации «Лучший журналистский материал в интернет-СМИ» на конкурсе Национального агентства развития квалификаций и Союза журналистов России «Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ».

Жюри был отмечен текст «Призрак безработицы: удалёнка шагает нога в ногу с сокращениями», в котором говорится о негативных тенденциях на рынке труда в России.

Награды призёрам и победителям вручили председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев и первый заместитель гендиректора Национального агентства развития квалификаций Юлия Смирнова.

Сейчас, в это очень непростое время, мы подводим итоги конкурса, в эти месяцы, можно сказать, журналисты подтверждали свою квалификацию. Нужна была решимость, чтобы пойти туда, где можно заразиться, — подчеркнул Соловьёв на вручении.

Первое место в той же номинации занял материал о дистанционном образовании журналистки МК Марины Лемуткиной, а третье — текст Тихоновой Анжелики из петербургского «Нового проспекта».

Ранее Директор NEWS.ru Мусейб Алекперов стал лауреатом конкурса «Менеджер года — 2019». Он вошёл в число лучших менеджеров России, которые получили отдельные награды за стабильные результаты работы и эффективное управление.