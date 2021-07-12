Журнал Vaccines подтвердил эффективность «Спутника V» против новых штаммов

Международный медицинский журнал Vaccines опубликовал исследование российского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, согласно которому вакцина «Спутник V» оказалась эффективна против новых штаммов коронавируса.

Результаты, полученные в текущем исследовании «Спутника V», выгодно отличаются от результатов других профилактических вакцин, хотя прямые сравнения невозможны из-за отсутствия единой методологии оценки вируснейтрализующего эффекта, — указано в исследовании Vaccines.

Также авторы отмечают, что в странах, лидирующих по масштабу вакцинации, заболеваемость и смертность падают. «Спутником V» привились десятки миллионов человек во всём мире, больше чем в 62 странах.

Ранее сообщалось, что эффективность и безопасность «Спутника V» подтвердил научный журнал Nature.