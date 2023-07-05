Жулин рассказал про укол, лишивший Костомарова рук и ног Тренер Жулин рассказал про укол, после которого Костомаров лишился рук и ног

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Олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Александр Жулин в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия» рассказал, что могло привести к частичной ампутации рук и ног Романа Костомарова. По его словам, 1 января 2023 года спортсмену вкололи противовоспалительный препарат для обезболивания травмированного плеча, из-за этого Роман не почувствовал симптомы пневмонии и продолжил выступать на льду, после чего оказался в реанимации.

Из-за того, что температура сбивалась, симптомов серьезных, кроме кашля, не было. А Рома такой человек, что он не выйдет кататься только при условии, что он уже умер, — сообщил Жулин.

Он считает, что Роман несколько дней выходил на лед с пневмонией, не подозревая о том, что серьезно болен. Завершив марафон выступлений, Костомаров с друзьями отметил окончание сезона в бане 10 января, после чего оказался в реанимации, где впал в кому и пережил ампутацию конечностей из-за начавшегося некроза тканей.

Мне тогда сказали, что его шансы выжить — всего 2%, — признался Жулин.

Тренер заявил, что гордится коллегой, который не сдался, и верит, что однажды Костомаров выйдет на лед, несмотря на протезы.

Я уверен, что он все преодолеет, потому что олимпийскими чемпионами просто так не рождаются. У меня лично было пять-шесть сновидений, как он на протезах катается на коньках. И я думаю, я дождусь этого момента в живую, я не сомневаюсь, что Рома выйдет на лед, — сообщил Жулин.

Ранее Костомаров поделился видео, на котором он занимается в тренажерном зале после ампутации ног и кистей рук. Фигурист признался, что реабилитация дается ему нелегко, но тренировки отвлекают «от всего происходящего в жизни». Спортсмен уже уверенно ходит по лестнице и беговой дорожке, а коллеги ждут его на льду. Так, олимпийская чемпионка Татьяна Навка в интервью NEWS.ru призналась, что Костомаров, возможно, будет первым спортсменом, который вернется к соревнованиям с такими травмами.