Жителям Центральной России пообещали дожди до конца июля

Дождливая погода начнётся в среду, 28 июля, в центральной европейской части России. Задержится она до конца июля, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Однако дожди будут кратковременными и на всей территории сохранится тепло, так что такая погода, по словам синоптика, «не должна приводить в уныние».

Кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду, в ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности. В первой половине дня 29 июля дожди сохранятся, — рассказал агентству Вильфанд.

Несмотря на то что дожди в центре России сохранятся до конца месяца, уже 29 июля во второй половине дня будет малооблачно. И погода все оставшиеся июльские дни будет «вполне комфортной».

Ранее сообщалось, что кратковременные дожди ожидаются в столице 28 июля. В Россию приходит атлантический циклон, из-за которого падает температура. Однако не стоит опасаться серьёзных затоплений, как это произошло в Европе.