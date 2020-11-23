Жителя Рязани оштрафовали за реабилитацию нацизма

https://static.news.ru/photo/0a844d1a-2d90-11eb-930e-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Суд прекратил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Рязани Валерия Панюшкина и оштрафовал его за размещение в социальной сети видеороликов, в которых отрицались преступления нацистов.

Панюшкин с домашнего компьютера публиковал на своей странице в соцсети видеоролики, отрицающие факты, «установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников и содержащие одобрение преступлений, установленных данным приговором». В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, но решением суда оно было прекращено.

Преступление, в котором обвинялся Панюшкин, относится к категории небольшой тяжести, вину свою он признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном, принёс извинения за свои противоправные действия, загладил вред, причинённый обществу, путём оказания благотворительной материальной помощи ГБУ Рязанской области «Рязанский дом ребёнка», — сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

Суд принял решение «о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа и конфискацией имущества». При этом сумму штрафа в суде не назвали.

Как сообщал NEWS.ru, в Следственном комитете России заявили о необходимости «дать отпор» героизации и реабилитации нацизма, в том числе уголовно-правовыми средствами. По словам заместителя председателя СК, важно расследовать уголовные дела об отрицании фактов, которые были установлены в ходе Нюрнбергского процесса, и об одобрении преступлений, установленных международным трибуналом. Кроме того, необходимо противодействовать распространению «заведомо ложных сведений» о действиях Советского Союза.