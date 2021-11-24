Жительницу Читы оштрафовали за обращение к Путину об отмене QR-кодов

Одну из читинок, зачитавших обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить в стране внедрение системы QR-кодов, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Суд расценил запись обращения как несанкционированный митинг, сообщила правозащитница Марина Савватеева «МК в Чите».

Сегодня в Центральном районном суда девушке, моей подзащитной, судья назначила штраф в 10 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга. Второй девушке и её защите удалось доказать, что она ничего не организовывала, в её отношении административное производство прекратили, — рассказала она.

Савватеева добавила, что и её вызывали в полицию для дачи объяснений о переписке в Telegram-канале, подписчики которого обсуждали действия по отмене QR-кодов.

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов 12 ноября. Ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года. Власти регионов планируется наделить полномочиями, по которым они самостоятельно будут определять объекты, где необходимы QR-коды.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил двух участников акции протеста против QR-кодов в торговых центрах к 12 суткам административного ареста. Активисты движения «Народный контроль» Андрей Подкидышев и Леонид Привалов были признаны виновными по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».