Жительница Липецка пообещала избитому сыну планшет за молчание

https://static.news.ru/photo/a4ff731e-d31e-11ea-9f05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Липецке мать два месяца скрывала избиение своего девятилетнего сына, которого её 36-летний сожитель взял за ноги и ударил головой о кухонный диван, сломав предмет мебели, после чего мальчик потерял слух.

По данным следствия, 23 мая 2020 года мужчина, находясь в своей квартире, во время ссоры с 9-летним сыном сожительницы причинил ему черепно-мозговую травму. Взяв мальчика за ноги ниже колен, он с размаха ударил его затылком о сиденье кухонного дивана, после чего деревянная часть предмета мебели сломалась.

Ребёнок пожаловался матери, которая в момент конфликта находилась в соседней комнате, на сильную головную боль. Женщина отвезла сына в больницу, но запретила рассказывать о случившемся. Взамен на молчание она пообещала планшет. После тяжёлой травмы головы у мальчика начались проблемы со слухом. Лишь спустя два месяца после инцидента он рассказал о травме бабушке, которая сообщила в полицию, говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным следствия, вину он признал и раскаялся в содеянном. На допросе подозреваемый пояснил, что действовал в воспитательных целях, так как мальчик отказывался делать уроки и оскорблял свою мать. В отношении мужчины возбуждено дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребёнка, повлекшее за собой потерю слуха. Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее мать-одиночка из села Нижняя Иволга в Бурятии в состоянии алкогольного опьянения уронила своего годовалого ребёнка на кирпичи. На следующее утро она обнаружила, что малыш мёртв, спрятала его тело в диван и ушла в двухнедельный запой. Сестра женщины нашла труп спустя пять дней и обратилась в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемую, писал NEWS.ru.