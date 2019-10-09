Ленинский суд Курска удовлетворил иск местной жительницы о взыскании с Минобороны РФ компенсацию за повреждённый автомобиль. Ведомство обязали выплатить гражданке 912,8 тысячи рублей.
Машина истца пострадала 27 февраля в результате столкновения, в котором участвовали два БТР-80. Один из бронетранспортёров начал сдавать назад, повредив несколько легковых автомобилей.
В Минобороны решение суда не прокомментировали, передаёт «
Ранее News.ru писал, что трагедия произошла во время учений в Смоленской области. Броневой транспортёр сбил двух сотрудников Росгвардии.
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