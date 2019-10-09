https://static.news.ru/photo/7d5b8d20-eab7-11e9-9968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Ленинский суд Курска удовлетворил иск местной жительницы о взыскании с Минобороны РФ компенсацию за повреждённый автомобиль. Ведомство обязали выплатить гражданке 912,8 тысячи рублей.

Машина истца пострадала 27 февраля в результате столкновения, в котором участвовали два БТР-80. Один из бронетранспортёров начал сдавать назад, повредив несколько легковых автомобилей.

В Минобороны решение суда не прокомментировали, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что трагедия произошла во время учений в Смоленской области. Броневой транспортёр сбил двух сотрудников Росгвардии.