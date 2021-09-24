Жительница Казани раскритиковала охрану гимназии

Мать ученика гимназии № 8 в Казани беспрепятственно прошла в школу и сняла на видео, что охраны в здании нет. Женщина заявила, что попасть в школу может любой. Видео она опубликовала в соцсетях.

Всё открыто, заходи кто хочешь. Только что из неё вышла женщина, как я предполагаю, это охранница, которая просто ушла в сторону. <...> Никакой охраны нет, никаких ЧОПов, как нам обещали, нет. Пожалуйста, зайти может кто хочет, — прокомментировала женщина.

Она добавила, что несмотря на камеры видеонаблюдения и места для охраны, самих сотрудников на месте нет.

После стрельбы в казанской гимназии № 175 в регионы были направлены рекомендации по усилению безопасности в школах. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что министерство проверяет, как они выполняются.

Также власти решили ускорить принятие законопроекта о глобальной системе «Безопасный город». Она призвана обеспечить безопасность населения.