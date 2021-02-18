Жители России назвали города с лучшей зарплатой в их сфере

Лидером среди зарплатных ожиданий россиян стала Москва. По мнению 86% участников опроса, лучшую зарплату в их сфере деятельности можно получить только в столице. Данные исследования сервиса «Работа.ру» приводит РБК.
На втором месте в топ-5 зарплатных ожиданий идёт Санкт-Петербург с 29% голосов респондентов. На третьем месте Новосибирск — 7%. Также в пятёрку вошли Екатеринбург — 7% и Казань — 6%.
При этом Москва
В банковской, финансовой и инвестиционной сферах в опросе лидирует Новосибирск. Профессионалы ждут от этого горда зарплат в размере 110 тысяч рублей. От Екатеринбурга чуть меньше — 104 тысячи рублей. Москва на третьем месте, там зарплатные ожидания финансистов и инвесторов составляют 101 тысячу рублей. Зарплате в 95 тысяч рублей будут рады банковские служащие Санкт-Петербурга, в 92 тысячи рублей — в Сочи.
Санкт-Петербург лидирует по зарплатным ожиданиям в сфере образования — около 77 тысяч рублей, а также в отрасли логистики и транспорта — 102 тысячи рублей. В Краснодаре самый большой доход надеются получить строители — около 124 тысяч рублей. Красноярск, как полагают респонденты, отличается высоким доходом в сфере производства и промышленности — до 116 тысяч рублей.
Столица находится на первом месте по зарплатным ожиданиям в сфере IT — 16 тысяч рублей, PR и СМИ — 123 тысячи рублей, и в области медицины — 82 тысячи рублей.
Ранее в Росстате сообщили, что реальные заработные платы в 2020 году выросли. Об этом писал NEWS.ru.