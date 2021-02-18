Жители России назвали города с лучшей зарплатой в их сфере

https://static.news.ru/photo/fdd989b0-f3d1-11ea-af5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидером среди зарплатных ожиданий россиян стала Москва. По мнению 86% участников опроса, лучшую зарплату в их сфере деятельности можно получить только в столице. Данные исследования сервиса «Работа.ру» приводит РБК.

На втором месте в топ-5 зарплатных ожиданий идёт Санкт-Петербург с 29% голосов респондентов. На третьем месте Новосибирск — 7%. Также в пятёрку вошли Екатеринбург — 7% и Казань — 6%.

При этом Москва лидирует не во всех отраслях профессиональной деятельности. Так, среди работников ресторанов и кафе первое место занимает Сочи, там зарплатные ожидания составляют 68 тысяч рублей. На втором месте — Москва и Казань, где соискатели хотят получать 65 тысяч рублей. От Ростова-на-Дону ждут доход порядка 62 тысяч рублей, от Санкт-Петербурга — 46 тысяч, от Волгограда — 45 тысяч рублей.

В банковской, финансовой и инвестиционной сферах в опросе лидирует Новосибирск. Профессионалы ждут от этого горда зарплат в размере 110 тысяч рублей. От Екатеринбурга чуть меньше — 104 тысячи рублей. Москва на третьем месте, там зарплатные ожидания финансистов и инвесторов составляют 101 тысячу рублей. Зарплате в 95 тысяч рублей будут рады банковские служащие Санкт-Петербурга, в 92 тысячи рублей — в Сочи.

Санкт-Петербург лидирует по зарплатным ожиданиям в сфере образования — около 77 тысяч рублей, а также в отрасли логистики и транспорта — 102 тысячи рублей. В Краснодаре самый большой доход надеются получить строители — около 124 тысяч рублей. Красноярск, как полагают респонденты, отличается высоким доходом в сфере производства и промышленности — до 116 тысяч рублей.

Столица находится на первом месте по зарплатным ожиданиям в сфере IT — 16 тысяч рублей, PR и СМИ — 123 тысячи рублей, и в области медицины — 82 тысячи рублей.

Ранее в Росстате сообщили, что реальные заработные платы в 2020 году выросли. Об этом писал NEWS.ru.