Жители Крыма определили регионы с самыми неприятными туристами

https://static.news.ru/photo/1781a912-d026-11ea-9715-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Граждане Республики Крым в ходе опроса, проведённого среди жителей полуострова, определили города и страны, откуда приезжают отдыхать самые раздражающие туристы.

Так, первое место антирейтинга занял Донбасс. По мнению жителей Крыма, в регионе проживают «хамы», которые считают, что им «все должны из-за войны». На втором месте оказалась Москва — жители столицы России «предъявляют слишком много требований» и «хотят отдыхать как за границей». В то же время тройку лидеров замыкает Украина — отдыхающие страны «очень экономят», «приезжают со своей едой», а также «пытаются убедить, что Крым ещё вернётся», уточняет Telegram-канал «Крымский».

Кроме того, в перечень попали «далёкие от народа» жители Санкт-Петербурга и провинциальных городов России, которые «торгуются, не хотят тратиться» и «выглядят и ведут себя как деревенщины».

Примечательно, что рейтинг «приятных» регионов возглавили Москва («много денег, оставляют хорошие чаевые»), Сибирь и Дальний Восток («богатые ребята с нормальными запросами»), Украина («бывшие наши»), Ростов и Краснодарский край («соседи»). Также крымчанам нравятся иностранцы, которые «восторгаются всем и зовут в гости в свои страны».

Ранее NEWS.ru писал, что туры в Грецию, Болгарию, Индию и другие страны, с которыми РФ пока не открыла авиасообщение, переносятся с сохранением параметров и без доплаты на более поздний срок, например на август 2020-го. В список направлений попали также Вьетнам, Марокко, Кипр, Тунис, Испания, ОАЭ, Хорватия, Шри-Ланка и Черногория. Рейсы по указанным направлениям пообещал перенести оператор ANEX Tour.

Клиентам обещают сохранить количество ночей, города вылета, отели, условия размещения, а также число отдыхающих в группах. Предложением могут воспользоваться граждане, оформившие пакетные туры с чартерными перелётами по 18 направлениям. Возможность переноса не распространили на неполные бронирования, туры внутри РФ и по иным государствам.