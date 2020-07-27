Турфирмы массово переносят путёвки в закрытые страны на август 2020 года

https://static.news.ru/photo/09121442-cff0-11ea-8545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vassilis Rempapis /www.imago-images.de/Global Look Press

Туры в Грецию, Болгарию, Индию и другие страны, с которыми РФ пока не открыла авиасообщение, переносятся с сохранением параметров и без доплаты на более поздний срок, например на август 2020-го. В список направлений попали также Вьетнам, Марокко, Кипр, Тунис, Испания, ОАЭ, Хорватия, Шри-Ланка и Черногория. Рейсы по указанным направлениям пообещал перенести оператор ANEX Tour.

Клиентам обещают сохранить количество ночей, города вылета, отели, условия размещения, а также число отдыхающих в группах. Предложением могут воспользоваться граждане, оформившие пакетные туры с чартерными перелётами по 18 направлениям. Возможность переноса не распространили на неполные бронирования, туры внутри РФ и по иным государствам, передаёт портал Tourprom.

В материале отмечается, что по переносимым «чартерным» турам невозможно вернуть средства, однако существует процедура переноса отдыха на поздний срок без дополнительных оплат. С путешествиями на «регулярке» фактические траты рассчитают отдельно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские туристические операторы возобновили бронирование туров в Турцию после длительного перерыва из-за коронавирусной инфекции. В первой декаде августа есть туры с перелётом со стыковкой в Стамбуле. Прямые рейсы в Анталью стартуют с 10 августа. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

В мае международные перевозки сократились на 99,5% по сравнению с маем 2019 года. Всего за месяц было перевезено 25,9 тысячи пассажиров. Кроме того, в мае также сократились внутренние перевозки — на 84,5%, до 923 тысяч пассажиров.