Жители Центральной Азии все чаще отказываются от заработков в России Экономист Сафонов: жители Центральной Азии чаще едут в КНР и Европу вместо РФ

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Жители Таджикистана и Узбекистана все чаще отдают предпочтение Китаю, Южной Корее, ближневосточным и европейским странам в качестве места для заработка, а не России, рассказал профессор Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов в беседе с URA.RU. По его словам, ключевой причиной смены маршрутов стало падение курса рубля.

В 2020−2021 годах сокращение потока мигрантов было связано с ковидными ограничениями. Потом сказалось падение курса рубля — сферы занятости в РФ, которые иностранцы традиционно рассматривали, перестали быть для них интересны, — сказал Сафонов.

Кроме того, сказалось ужесточение миграционной политики в России, добавил экономист. В то же время экономика самих центральноазиатских стран развивается за счет инвестиций КНР, переноса производства из РФ. В некоторых секторах зарплаты там уже сравнимы с российскими, при этом нет необходимости оплачивать дорогу и аренду жилья, подчеркнул профессор.

Ранее сообщалось, что в России иностранцев чаще всего судят за подделку документов, кражи, а также по статьям, связанным с наркотиками. Подавляющее большинство осужденных мигрантов являются гражданами стран СНГ.

До этого криминалист Михаил Игнатов призвал навести в России революционный порядок в сфере миграции, чтобы сохранить контроль над ситуацией в стране. По его словам, иностранцы должны въезжать в страну исключительно по трудовым визам и находиться под полным контролем работодателей.