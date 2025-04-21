Стало известно, по каким статьям чаще всего судят мигрантов в России RTVI: иностранцев чаще всего судят в России за подделку документов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудница полиции во время проверки документов

В России иностранцев чаще всего судят за подделку документов, кражи, а также по статьям, связанным с наркотиками, пишет RTVI со ссылкой на Верховный суд РФ. Подавляющее большинство осужденных мигрантов являются гражданами стран СНГ.

В 2024 году в России суды вынесли приговоры в отношении 21 953 иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщило издание. Из них 20 152 человека — граждане государств СНГ. Наиболее распространенным преступлением среди иностранцев в прошлом году стала подделка документов — приговоры по этой статье получили 5522 человека.

На втором месте оказались кражи, которые были совершены 3593 осужденными. За преступления, связанные с наркотиками, были осуждены 3322 гражданина СНГ.

Криминалист Михаил Игнатов ранее призвал навести в России революционный порядок в сфере миграции, чтобы сохранить контроль над ситуацией в стране. По его словам, иностранцы должны въезжать в страну исключительно по трудовым визам и находиться под полным контролем работодателей.